Politico: Трамп шукає способи змусити Мадуро піти у відставку, серед них винагорода за "голову"

Адміністрація Трампа готує кілька планів тиску на Мадуро, щоб змусити президента Венесуели піти з посади

Ніколас Мадуро (Фото: EPA)

США хочуть змусити президента Венесуели Ніколаса Мадуро піти у відставку в рамках триваючої боротьби президента Штатів Дональда Трампа з наркокартелями. Про це пише Politico з посиланням на співрозмовників, які знайомі з ситуацією.

Зазначається, що зусилля Вашингтона містять:

→ визнання деяких злочинних груп терористичними організаціями;

→ здійснення військових ударів по ймовірних суднах, що перевозили наркотики з Венесуели;

→ збільшення винагороди за голову Мадуро до $50 мільйонів;

→ припинення дипломатичних переговорів із Каракасом.

"Чи всі хотіли б, щоб Мадуро пішов? Так", – сказав один із представників адміністрації Трампа, коментуючи позицію президента та його радників.

"Ми збираємося чинити на нього величезний тиск. Він слабкий. Цілком можливо, що він впаде від цього тиску сам собою, і нам не доведеться робити щось більш пряме", – додав чиновник.

За словами представників адміністрації, Трамп розглядав різні варіанти дій, зокрема авіаудари по наркоторговцях на території Венесуели, однак не віддавав безпосереднього наказу ліквідувати Мадуро.

Водночас співрозмовник, знайомий з внутрішніми обговореннями, припустив, що якщо Мадуро офіційно визнають наркобароном і терористом, він може стати "справедливою мішенню".

"Хіба ми не переслідуємо звинувачених у наркоторгівлі й терористів постійно?" – зазначила ця особа.

Колишні американські чиновники пояснили, що продовження кампанії тиску на Мадуро без офіційного оголошення про "зміну режиму" не виглядає як прояв слабкості Трампа.

Водночас Сполучені Штати несуть меншу політичну відповідальність за наслідки своїх дій у Венесуелі.

19 січня 2025 року Axios писало, що адміністрація Трампа хоче, щоб Мадуро залишив пост глави Венесуели.

У серпні США збільшили винагороду за інформацію, що допоможе затримати Мадуро, з $25 млн до $50 млн.

29 серпня Axios писало, що США під виглядом боротьби з наркоторгівлею у Венесуелі можуть спробувати повалити режим Мадуро.