Politico: Трамп хочет заставить Мадуро уйти, среди них вознаграждение за "голову"
США могут заставить президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку в рамках продолжающейся борьбы президента Штатов Дональда Трампа с наркокартелями. Об этом пишет Politico со ссылкой на собеседников, которые знакомы с ситуацией.
Отмечается, что усилия Вашингтона включают:
→ признание некоторых преступных групп террористическими организациями;
→ осуществление военных ударов по вероятным судам, перевозившим наркотики из Венесуэлы;
→ увеличение вознаграждения за голову Мадуро до $50 миллионов;
→ прекращение дипломатических переговоров с Каракасом.
"Все ли хотели бы, чтобы Мадуро ушел? Да", – сказал один из представителей администрации Трампа, комментируя позицию президента и его советников.
"Мы собираемся оказать на него огромное давление. Он слабый. Вполне возможно, что он упадет от этого давления сам по себе, и нам не придется делать что-то более прямое", – добавил чиновник.
По словам представителей администрации, Трамп рассматривал различные варианты действий, в частности авиаудары по наркоторговцам на территории Венесуэлы, однако не отдавал непосредственного приказа ликвидировать Мадуро.
В то же время собеседник, знакомый с внутренними обсуждениями, предположил, что если Мадуро официально признают наркобароном и террористом, он может стать "справедливой мишенью".
"Разве мы не преследуем обвиняемых в наркоторговле и террористов постоянно?" – отметила этот человек.
Бывшие американские чиновники объяснили, что продолжение кампании давления на Мадуро без официального объявления о "смене режима" не выглядит как проявление слабости Трампа.
При этом Соединенные Штаты несут меньшую политическую ответственность за последствия своих действий в Венесуэле.
- 19 января 2025 года Axios писало, что администрация Трампа хочет, чтобы Мадуро покинул пост главы Венесуэлы.
- В августе США увеличили вознаграждение за информацию, которая поможет задержать Мадуро, с $25 млн до $50 млн.
- 29 августа Axios писало, что США под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле могут попытаться свергнуть режим Мадуро.
