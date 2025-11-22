Politico: У ЄС сказали Віткоффу звернутися до психіатра після плану США нажитися на активах РФ

У Європі побоюються, що плани США можуть підірвати їхні шанси на схвалення "репараційного кредиту"

Стів Віткофф (Фото: EPA-EFE / JABIN BOTSFORD)

Чиновники з Європи порадили спецпосланцю США з питань України Стіву Віткоффу "знайти психіатра" після того, як він представив "мирний план" із 28 пунктів. Усе через ідею США заробити на заморожених російських активах, заявили Politico неназвані європейські чиновники.

"Європейці вимотують себе, намагаючись знайти життєздатне рішення, як використовувати ці активи на благо українців, а Трамп хоче на цьому нажитися. Цю пропозицію, ймовірно, буде відкинуто всіма", – сказав один зі співрозмовників.

У Євросоюзі не перший місяць намагаються знайти спосіб використати близько 140 млрд євро з конфіскованих російських державних активів для допомоги Києву. Гроші необхідні, оскільки на початку 2026 року Україна нібито ризикує залишитися без коштів для підтримки.

Тому, як заявили співрозмовники, один із пунктів мирного плану США, який стосується заморожених активів РФ, обурив чиновників у ЄС. США хочуть використовувати частину активів РФ для відновлення України під своїм керівництвом, а також отримувати 50% прибутку в цій діяльності.

За словами багатьох дипломатів і офіційних осіб ЄС, вони побоюються, що пропозиції Віткоффа можуть підірвати їхні шанси на схвалення "репараційного кредиту".

Французький неназваний чиновник назвав ідею спецпредставника США "скандальною", а високопоставлений політик ЄС заявив: "Віткоффу потрібно звернутися до психіатра". За словами ще одного європейського чиновника, у Трампа немає повноважень розморожувати активи, які є у Європі, хоч би як він того хотів.