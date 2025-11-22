Politico: В ЕС сказали Уиткоффу обратиться к психиатру после плана США нажиться на активах РФ

В Европе опасаются, что планы США могут подорвать их шансы на одобрение "репарационного кредита"

Стив Уиткофф (Фото: EPA-EFE / JABIN BOTSFORD)

Чиновники из Европы посоветовали спецпосланнику США по вопросам Украины Стиву Уиткоффу "найти психиатра" после того, как он представил "мирный план" из 28 пунктов. Все из-за идеи США заработать на замороженных российских активах, заявили Politico неназванные европейские чиновники.

"Европейцы изматывают себя, пытаясь найти жизнеспособное решение, как использовать эти активы на благо украинцев, а Трамп хочет на этом нажиться. Это предложение, вероятно, будет отвергнуто всеми", – сказал один из собеседников.

В Евросоюзе не первый месяц пытаются найти способ использовать около 140 млрд евро из конфискованных российских государственных активов для помощи Киеву. Деньги необходимы, так как в начале 2026 года Украина якобы рискует остаться без средств для поддержки.

Поэтому, как заявили собеседники, один из пунктов мирного плана США, который касается замороженных активов РФ, возмутил чиновников в ЕС. США хотят использовать часть активов РФ для восстановления Украины под своим руководством, а также получать 50% прибыли в этой деятельности.

По словам многих дипломатов и официальных лиц ЕС, они опасаются, что предложения Уиткоффа могут подорвать их шансы на одобрение "репарационного кредита".

Французский неназванный чиновник назвал идею спецпреставителя США "скандальной", а высокопоставленный политик ЕС заявил: "Уиткоффу нужно обратиться к психиатру". По словам еще одного европейского чиновника, у Трампа нет полномочий размораживать активы, находящиеся в Европе, как бы он того ни хотел.