Politico: В ЕС сказали Уиткоффу обратиться к психиатру после плана США нажиться на активах РФ
Чиновники из Европы посоветовали спецпосланнику США по вопросам Украины Стиву Уиткоффу "найти психиатра" после того, как он представил "мирный план" из 28 пунктов. Все из-за идеи США заработать на замороженных российских активах, заявили Politico неназванные европейские чиновники.
"Европейцы изматывают себя, пытаясь найти жизнеспособное решение, как использовать эти активы на благо украинцев, а Трамп хочет на этом нажиться. Это предложение, вероятно, будет отвергнуто всеми", – сказал один из собеседников.
В Евросоюзе не первый месяц пытаются найти способ использовать около 140 млрд евро из конфискованных российских государственных активов для помощи Киеву. Деньги необходимы, так как в начале 2026 года Украина якобы рискует остаться без средств для поддержки.
Поэтому, как заявили собеседники, один из пунктов мирного плана США, который касается замороженных активов РФ, возмутил чиновников в ЕС. США хотят использовать часть активов РФ для восстановления Украины под своим руководством, а также получать 50% прибыли в этой деятельности.
По словам многих дипломатов и официальных лиц ЕС, они опасаются, что предложения Уиткоффа могут подорвать их шансы на одобрение "репарационного кредита".
Французский неназванный чиновник назвал идею спецпреставителя США "скандальной", а высокопоставленный политик ЕС заявил: "Уиткоффу нужно обратиться к психиатру". По словам еще одного европейского чиновника, у Трампа нет полномочий размораживать активы, находящиеся в Европе, как бы он того ни хотел.
