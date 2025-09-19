Поліція викрила шахрайський call-центр, який ошукав 4500 громадян ЄС та Азії на 186 млн грн

Поліція і прокуратура виявили міжнародний шахрайський call-центр, який обманом видурював кошти громадян ЄС та Азії

Фото: Національна поліція України

Правоохоронці викрили міжнародний шахрайський call-центр, який під виглядом "юридичної допомоги" привласнював кошти громадян Центральної Азії та Європи. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Учасники схеми телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн Європейського Союзу, представлялися "юристами" і пропонували послуги з "chargeback" (повернення інвестицій) після взаємодії із фейковими онлайн-брокерами, розповіли у поліції.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, інструкції, резервні копії CRM-системи, листування в месенджерах і дані про криптогаманці. Саме це дозволило встановити всіх учасників схеми.

За даними прокуратури, злочинці мали чітку ієрархію, яка налічувала: інвесторів, координаторів, тім-лідерів, які навчали агентів, і виконавців, котрі безпосередньо контактували з жертвами. Незаконно отримані прибутки учасники вкладали в елітну нерухомість у Києві, землю в передмісті й автівки преміумкласу.

Дев’ятьох осіб затримано. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації (ст. 255 КК України) й шахрайство (ст. 190 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: ОГП