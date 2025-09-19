Полиция разоблачила call-центр, который обманул 4500 граждан ЕС и Азии на 186 млн грн

Полиция и прокуратура обнаружили международный мошеннический call-центр, который обманом выманивал средства граждан ЕС и Азии

Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители разоблачили международный мошеннический call-центр, который под видом "юридической помощи" присваивал средства граждан Центральной Азии и Европы. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Участники схемы звонили жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран Европейского Союза, представлялись "юристами" и предлагали услуги по "chargeback" (возврат инвестиций) после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами, рассказали в полиции.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, инструкции, резервные копии CRM-системы, переписку в мессенджерах и данные о криптокошельках. Именно это позволило установить всех участников схемы.

По данным прокуратуры, преступники имели четкую иерархию, которая насчитывала: инвесторов, координаторов, тим-лидеров, которые обучали агентов, и исполнителей, непосредственно контактировавших с жертвами. Незаконно полученные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, землю в пригороде и автомобили премиум-класса.

Девять человек задержаны. Им инкриминируют создание и участие в преступной организации (ст. 255 УК Украины) и мошенничество (ст. 190 УК Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: ОГП