Полиция разоблачила call-центр, который обманул 4500 граждан ЕС и Азии на 186 млн грн
Правоохранители разоблачили международный мошеннический call-центр, который под видом "юридической помощи" присваивал средства граждан Центральной Азии и Европы. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Участники схемы звонили жителям Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран Европейского Союза, представлялись "юристами" и предлагали услуги по "chargeback" (возврат инвестиций) после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами, рассказали в полиции.
Во время проведения обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, инструкции, резервные копии CRM-системы, переписку в мессенджерах и данные о криптокошельках. Именно это позволило установить всех участников схемы.
По данным прокуратуры, преступники имели четкую иерархию, которая насчитывала: инвесторов, координаторов, тим-лидеров, которые обучали агентов, и исполнителей, непосредственно контактировавших с жертвами. Незаконно полученные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, землю в пригороде и автомобили премиум-класса.
Девять человек задержаны. Им инкриминируют создание и участие в преступной организации (ст. 255 УК Украины) и мошенничество (ст. 190 УК Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- 23 июля украинские правоохранители вместе с чешскими коллегами ликвидировали международную сеть call-центров.
- 13 марта Национальная полиция и Офис генерального прокурора разоблачили 14 участников преступной организации, которые обманули литовцев и украинцев на более чем 11 млн грн.
