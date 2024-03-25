Польща розгортає постійну вертолітну базу на кордоні з Україною
У польському місті Свідник Люблінського воєводства, що неподалік кордону з Україною, буде створено нову авіабазу. На ній на постійній основі перебуватимуть вертольоти, повідомило Міністерство оборони Польщі.
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За даними польського міністерства, 25 березня в аеропорту Любліна віцепрем'єр-міністр Польщі, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш підписав лист про наміри про співпрацю між Міністерством національної оборони та Люблінським воєводством.
За словами міністра оборони, ця постійна база буде розташована на площі 100 гектарів, яка з'явиться в рамках угоди між Міністерством національної оборони та партнерами з місцевого самоврядування.
- У ніч проти 24 березня Росія вдарила по Україні 29 крилатими ракетами. Одна з них о 04:23 залетіла на 39 секунд на територію Польщі в районі села Осердув. Польські військові про всяк випадок підняли винищувачі, але не збили її – вона повернулася на територію України.
- Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило, що російська ракета уночі 24 березня порушила повітряний простір країни, заявивши, що Варшава вимагатиме від Москви пояснень.
- Сьогодні речник Оперативного командування ЗС Польщі заявив, що польське військове командування знало, що російська ракета, яка вранці 24 березня пролетіла над Люблінщиною, "поверне назад в Україну" – тому її не збили.
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