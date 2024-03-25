Польща розгортає постійну вертолітну базу на кордоні з Україною

У ніч проти 24 березня Росія вдарила по Україні 29 крилатими ракетами, одна з них залетіла на 39 секунд на територію Польщі

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Фото: Польське Міноборони)

У польському місті Свідник Люблінського воєводства, що неподалік кордону з Україною, буде створено нову авіабазу. На ній на постійній основі перебуватимуть вертольоти, повідомило Міністерство оборони Польщі.

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За даними польського міністерства, 25 березня в аеропорту Любліна віцепрем'єр-міністр Польщі, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш підписав лист про наміри про співпрацю між Міністерством національної оборони та Люблінським воєводством.

За словами міністра оборони, ця постійна база буде розташована на площі 100 гектарів, яка з'явиться в рамках угоди між Міністерством національної оборони та партнерами з місцевого самоврядування.

У ніч проти 24 березня Росія вдарила по Україні 29 крилатими ракетами. Одна з них о 04:23 залетіла на 39 секунд на територію Польщі в районі села Осердув. Польські військові про всяк випадок підняли винищувачі, але не збили її – вона повернулася на територію України.

Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило, що російська ракета уночі 24 березня порушила повітряний простір країни, заявивши, що Варшава вимагатиме від Москви пояснень.

Сьогодні речник Оперативного командування ЗС Польщі заявив, що польське військове командування знало, що російська ракета, яка вранці 24 березня пролетіла над Люблінщиною, "поверне назад в Україну" – тому її не збили.

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