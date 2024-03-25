Польша разворачивает постоянную вертолетную базу на границе с Украиной

В ночь на 24 марта Россия ударила по Украине 29 крылатыми ракетами, одна из них залетела на 39 секунд на территорию Польши

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш (Фото: Польское Минобороны)

В польском городе Свидник Люблинского воеводства, который находится недалеко от границы с Украиной, будет создана новая авиабаза. На ней будут находиться вертолеты на постоянной основе, сообщило Министерство обороны Польши.

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По данным польского министерства, 25 марта в аэропорту Люблина вице-премьер-министр Польши, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подписал письмо о намерениях о сотрудничестве между Министерством национальной обороны и Люблинским воеводством.

По словам министра обороны, эта постоянная база будет расположена на площади 100 гектаров, которая появится в рамках соглашения между Министерством национальной обороны и партнерами из местного самоуправления.

В ночь на 24 марта Россия ударила по Украине 29 крылатыми ракетами. Одна из них в 04:23 залетела на 39 секунд на территорию Польши в районе села Осердув. Польские военные на всякий случай подняли истребители, но не сбили ее – она вернулась на территорию Украины.

Министерство иностранных дел Польши подтвердило, что российская ракета ночью 24 марта нарушила воздушное пространство страны, заявив, что Варшава потребует от Москвы объяснений.

Сегодня пресс-секретарь Оперативного командования ВС Польши заявил, что польское военное командование знало, что российская ракета, которая утром 24 марта пролетела над Люблинщиной, "вернет обратно в Украину" – поэтому ее не сбили.

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