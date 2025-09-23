Польща відкриває кордон з Білоруссю – Туск

Польща відкриє прикордонні переходи на кордоні з Білоруссю у ніч проти 25 вересня

Дональд Туск (Фото: Andrzej Jackowski/EPA)

Польща відновлює автомобільне та залізничне сполучення з Білоруссю. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає RMF24.

У вівторок перед засіданням уряду Туск оголосив, що відновлення сполучення відбудеться опівночі з середи на четвер (25 вересня).

За його словами, основна причина повного закриття кордону з Білоруссю – навчання "Захід" – вже минула. Завершення військових навчань знижує загрозу, хоча і не усуває її повністю, уточнив польський прем'єр.

Ще однією причиною є економічні інтереси польських перевізників. Закриття кордону передусім означало призупинення міжнародного залізничного транзиту з Китаю та до Китаю через Європу, акцентував він.

Туск додав, що інструмент – можливість закривати прикордонні переходи – залишається "в наших руках". За потреби, якщо "зросте напруженість або посилиться агресивна поведінка сусідів, ми не вагатимемося та переглянемо рішення про закриття переходів", наголосив він.

9 вересня Туск оголосив, що через російсько-білоруські навчання "Захід-2025" прикордонні переходи з Білоруссю будуть закриті на невизначений термін.

Польсько-білоруський кордон повністю закрили опівночі з 11 на 12 вересня.