Польща проситиме Китай допомогти у подоланні міграційної кризи на кордоні з Білоруссю

Радослав Сікорський (Фото: Erdem Sahin/EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на зустрічі зі своїм китайським колегою Ван Ї наполягатиме на тому, щоб Китай чинив тиск на Росію з метою припинення "гібридної операції" на східному кордоні, яка призвела до закриття ключового торговельного маршруту Пекіна в Європу. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Глави МЗС Польщі та КНР мають зустрітися у понеділок, 15 вересня, поблизу Варшави.

Перемовини пройдуть через кілька днів після того, як Польща тимчасово закрила кордон з Білоруссю через військові навчання. Цей кордон є важливим маршрутом для китайських залізничних постачань до Європи.

"Це дуже важлива тема, і якщо він її не підніме, підніму я. Для повного відкриття кордону необхідний мир з обох сторін", – сказав Сікорський перед зустріччю.

Глава МЗС країни заявив, що Польща витратила 500 млн євро на будівництво паркану вздовж свого 400-кілометрового кордону з Білоруссю після різкого зростання кількості незаконних перетинів за останні чотири роки.

Напруженість загострилася у травні минулого року, коли польського прикордонника вбив мігрант. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив Білорусь та Росію у використанні міграції як зброї.

Минулого року Варшава погрожувала перекрити експортний маршрут до Європейського Союзу в межах дипломатичного маневру, щоб заручитися допомогою Китаю.

Тодішній президент Польщі Анджей Дуда порушив питання напруженості на кордоні під час візиту до Пекіна, що "допомогло на кілька місяців", сказав Сікорський.

"Але, на жаль, ця гібридна операція знову посилилася. Тож нам потрібно знову поговорити", – додав глава польської дипломатії.

4 квітня 2025 року повідомлялося, що Польща проведе інформаційну кампанію в семи державах із метою боротьби з незаконною міграцією.

26 липня Служба зовнішньої розвідки повідомляла, що Лукашенко знову використовує територію своєї країни для транзиту нелегальних мігрантів з Африки, Близького Сходу та Афганістану для тиску на країни ЄС.

9 вересня Туск оголосив про тимчасове закриття кордону з Білоруссю, поки триватимуть навчання з Росією, з міркувань національної безпеки.