Польша попросит Китай помочь в преодолении миграционного кризиса на границе с Беларусью

Радослав Сикорский (Фото: Erdem Sahin/EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на встрече со своим китайским коллегой Ван И будет настаивать на том, чтобы Китай оказывал давление на Россию с целью прекращения "гибридной операции" на восточной границе, которая привела к закрытию ключевого торгового маршрута Пекина в Европу. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Главы МИД Польши и КНР должны встретиться в понедельник, 15 сентября, вблизи Варшавы.

Переговоры пройдут через несколько дней после того, как Польша временно закрыла границу с Беларусью из-за военных учений. Эта граница является важным маршрутом для китайских железнодорожных поставок в Европу.

"Это очень важная тема, и если он ее не поднимет, подниму я. Для полного открытия границы необходим мир с обеих сторон", – сказал Сикорский перед встречей.

Глава МИД страны заявил, что Польша потратила 500 млн евро на строительство забора вдоль своей 400-километровой границы с Беларусью после резкого роста количества незаконных пересечений за последние четыре года.

Напряженность обострилась в мае прошлого года, когда польского пограничника убил мигрант. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Беларусь и Россию в использовании миграции как оружия.

В прошлом году Варшава угрожала перекрыть экспортный маршрут в Европейский Союз в рамках дипломатического маневра, чтобы заручиться помощью Китая.

Тогдашний президент Польши Анджей Дуда поднял вопрос напряженности на границе во время визита в Пекин, что "помогло на несколько месяцев", сказал Сикорский.

"Но, к сожалению, эта гибридная операция снова усилилась. Поэтому нам нужно снова поговорить", – добавил глава польской дипломатии.

4 апреля 2025 года сообщалось, что Польша проведет информационную кампанию в семи государствах с целью борьбы с незаконной миграцией.

26 июля Служба внешней разведки сообщала, что Лукашенко снова использует территорию своей страны для транзита нелегальных мигрантов из Африки, Ближнего Востока и Афганистана для давления на страны ЕС.

9 сентября Туск объявил о временном закрытии границы с Беларусью, пока будут продолжаться учения с Россией, из соображений национальной безопасности.