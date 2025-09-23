Польша открывает границу с Беларусью – Туск

Польша откроет пограничные переходы на границе с Беларусью в ночь на 25 сентября

Дональд Туск (Фото: Andrzej Jackowski/EPA)

Польша восстанавливает автомобильное и железнодорожное сообщение с Беларусью. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает RMF24.

Во вторник перед заседанием правительства Туск объявил, что восстановление сообщения состоится в полночь со среды на четверг (25 сентября).

По его словам, основная причина полного закрытия границы с Беларусью – учения "Запад" – уже прошла. Завершение военных учений снижает угрозу, хотя и не устраняет ее полностью, уточнил польский премьер.

Еще одна причина – экономические интересы польских перевозчиков. Закрытие границы в первую очередь означало приостановление международного железнодорожного транзита из Китая и в Китай через Европу, акцентировал он.

Туск добавил, что инструмент – возможность закрывать пограничные переходы – остается "в наших руках". При необходимости, если "возрастет напряженность или усилится агрессивное поведение соседей, мы не будем колебаться и пересмотрим решение о закрытии переходов", подчеркнул он.

9 сентября Туск объявил, что из-за российско-беларусских учений "Запад-2025" пограничные переходы с Беларусью будут закрыты на неопределенный срок.

Польско-беларусскую границу полностью закрыли в полночь с 11 на 12 сентября.