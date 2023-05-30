Помічник Столтенберга: НАТО виніс перші уроки у 2008 та 2014 роках. Після Грузії та Криму
Помічник генерального секретаря НАТО Девід ван Віль заявив, що Альянс "виніс перші уроки" ще після війни Росії проти Грузії у 2008 році та окупації Криму у 2014 році. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, Грузія та Крим стали сигналами для НАТО про те, що не можна очікувати лише миру та стабільності.
"Ми дізналися, що є країни, які віддалені від НАТО територіально, але насправді вони несуть екзистенційну загрозу поблизу наших кордонів. Коли це сталося у 2014 році, саме тоді було ухвалено рішення виділяти 2 відсотки від ВВП на оборону. У цей час були розміщені війська в країнах Балтії, щоб справляти ефект стримування для Росії", — сказав Ван Віль.
Він зазначив, що даний підхід був "схильний до випробувань", коли Росія розпочала велику війну проти України.
"Нам справді важко було уявити таку широкомасштабну війну в Європі. Але це сталося", — резюмував чиновник.
- 27 квітня 2023 року генсек НАТО заявив, що на саміті у Вільнюсі Альянс виступить з багаторічною програмою підтримки України.
- 9 травня Столтенберг повідомив, що усі країни-члени НАТО досягли згоди щодо трьох пунктів зі вступу України до Альянсу.
- 10 травня генсек НАТО сказав, що союзники підготували Україну до контрнаступу, проте росіяни також побудували потужну оборону.
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