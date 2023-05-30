Помощник Столтенберга: НАТО вынес первые уроки в 2008 и 2014 годах. После Грузии и Крыма

Помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Виль заявил, что Альянс "вынес первые уроки" еще после войны России против Грузии в 2008 году и оккупации Крыма в 2014 году. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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По его словам, Грузия и Крым стали сигналами для НАТО о том, что нельзя ожидать только мира и стабильности.

"Мы узнали, что есть страны, которые отдалены от НАТО территориально, но на самом деле они несут экзистенциальную угрозу вблизи наших границ. Когда это произошло в 2014 году, именно тогда было принято решение выделять 2 процента от ВВП на оборону. В это время были размещены войска в странах Балтии, чтобы производить эффект сдерживания для России", — сказал ван Виль.

Он отметил, что данный подход был "подвержен испытаниям", когда Россия начала большую войну против Украины.

"Нам действительно трудно было представить такого рода широкомасштабную войну в Европе. Но это произошло", — резюмировал чиновник.

27 апреля 2023 года генсек НАТО заявил, что на саммите в Вильнюсе Альянс выступит с многолетней программой поддержки Украины.

9 мая Столтенберг сообщил, что все страны-члены НАТО достигли согласия по трем пунктам о вступлении Украины в Альянс.

10 мая он сказал, что союзники подготовили Украину к контрнаступлению, однако россияне также построили мощную оборону.

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