Понад 60 загиблих і 160 поранених. Навідник ракет РФ на Яворівський полігон отримав 15 років

Фото: Офіс генерального прокурора

Суд визнав винним жителя Львова, який навів російські ракети на Яворівський полігон у березні 2022 року, внаслідок чого загинули понад 60 людей. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що засудженого звати Олександр Косторний.

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73-річного львів’янина визнали винним у державній зраді та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що з початку повномасштабного вторгнення чоловік, який є колишнім працівником КДБ СРСР, співпрацював з агентами Федеральної служби безпеки країни-агресора. Він збирав відомості про розташування військових об’єктів, зброї й об’єктів критичної інфраструктури на території Львівської області.

За даними слідства, засуджений через Теlegram надіслав ворогу карту-схему Яворівського військового полігону. На ній було зображено розташування військових містечок Міжнародного центру миротворчості й безпеки. Зловмисник додатково зазначив, де знаходяться казарми та гуртожитки.

13 березня 2022 року окупанти здійснили обстріл цих обʼєктів, загалом випустивши понад 30 ракет. Тоді загинули понад 60 людей, ще 160 отримали поранення.

В ОГП зазначили, що під час судового засідання коригувальник свою провину так і не визнав, у скоєному не розкаявся.

13 березня 2022 року окупанти випустили понад 30 ракет по території Яворівського військового полігону у Львівській області.

28 червня СБУ повідомила про затримання чоловіка, якого підозрювали в наведенні ворожих ракет на Яворівський полігон.

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