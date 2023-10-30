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Посол Ізраїлю: Україна — найбільш проізраїльська країна в Європі. Сьогодні вони нас розуміють

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 06:34
Посол Ізраїлю: Україна — найбільш проізраїльська країна в Європі. Сьогодні вони нас розуміють - Фото
Міхаель Бродський (Фото: посольство Ізраїлю в Україні)

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський назвав Україну "найбільш проізраїльською країною в Європі". Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Ynet.

За його словами, ізраїльські представники співпрацюють із Верховною Радою, щоб назвати ХАМАС та Хезболлу терористичними організаціями.

"Важливо зазначити, що Україна входить до небагатьох країн Європи, де не було великих демонстрацій на підтримку палестинців чи ХАМАС", – сказав Бродський.

Він зазначив, що позиція Ізраїлю зазнавала критики після початку великої війни, проте "у міру того, як події розвивалися і ставали дедалі яснішими, критика зменшувалася".

"Я вважаю, що наш власний досвід дав відповіді на запитання, наприклад, було прохання надати систему "Залізний купол". Сьогодні вони розуміють, що ми не могли і досі не можемо передати жодного "Залізного купола", оскільки всі наші системи оборони потрібні нам самим", – заявив посол.

  • 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі".
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

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Дмитро Гриниченко
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