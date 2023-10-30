UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол Израиля: Украина — самая произраильская страна в Европе. Сегодня они нас понимают

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 06:34
Посол Израиля: Украина — самая произраильская страна в Европе. Сегодня они нас понимают - Фото
Михаэль Бродский (Фото: посольство Израиля в Украине)

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский назвал Украину "самой произраильской страной в Европе". Об этом он сообщил в интервью изданию Ynet.

По его словам, израильские представители сотрудничают с Верховной Радой, чтобы назвать ХАМАС и Хезболлу террористическими организациями. 

"Важно отметить, что Украина входит в число немногих стран Европы, где не было крупных демонстраций в поддержку палестинцев или ХАМАС", — сказал Бродский.

Он отметил, что позиция Израиля подвергалась критике после начала большой войны, однако "по мере того, как события развивались и становились все более ясными, критика уменьшалась".

"Я считаю, что наш собственный опыт дал ответы на вопросы, например, была просьба предоставить систему "Железный купол". Сегодня они понимают, что мы не могли и до сих пор не можем передать ни одного "Железного купола", поскольку все наши системы обороны нужны нам самим", — заявил посол. 

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи".
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

Читайте также: Война против ХАМАС может занять месяцы, но после нее ХАМАС уже не будет – министр

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Израильвойнаантисемитизмсектор газахамасвоенная помощьЖелезный куполМихаэль Бродский

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 