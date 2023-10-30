Посол Израиля: Украина — самая произраильская страна в Европе. Сегодня они нас понимают

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский назвал Украину "самой произраильской страной в Европе". Об этом он сообщил в интервью изданию Ynet.

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По его словам, израильские представители сотрудничают с Верховной Радой, чтобы назвать ХАМАС и Хезболлу террористическими организациями.

"Важно отметить, что Украина входит в число немногих стран Европы, где не было крупных демонстраций в поддержку палестинцев или ХАМАС", — сказал Бродский.

Он отметил, что позиция Израиля подвергалась критике после начала большой войны, однако "по мере того, как события развивались и становились все более ясными, критика уменьшалась".

"Я считаю, что наш собственный опыт дал ответы на вопросы, например, была просьба предоставить систему "Железный купол". Сегодня они понимают, что мы не могли и до сих пор не можем передать ни одного "Железного купола", поскольку все наши системы обороны нужны нам самим", — заявил посол.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

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