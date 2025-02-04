Посол у США Маркарова: Працюємо над зустрічами команд Зеленського та Трампа
Оксана Маркарова (Фото: ОП)

Посольство України у США працює над зустрічами команд президента Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, передає Суспільне.

"Ми завжди готуємо і зустрічі, і дзвінки. Це займає певний час. Контактів в України [у команді нового президента США) набагато більше, ніж в інших країн", – сказала вона у відповідь на запитання про підготовку до зустрічі Зеленського та Трампа.

Окрім цього, за словами Маркарової, у посольства гарні контакти із держсекретарем США Марко Рубіо та радником з нацбезпеки Майком Уолцом.

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