Посол у США Маркарова: Працюємо над зустрічами команд Зеленського та Трампа

Посол розповіла, що Україна має більше контактів зі США, ніж інші країни

Оксана Маркарова (Фото: ОП)

Посольство України у США працює над зустрічами команд президента Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, передає Суспільне.

"Ми завжди готуємо і зустрічі, і дзвінки. Це займає певний час. Контактів в України [у команді нового президента США) набагато більше, ніж в інших країн", – сказала вона у відповідь на запитання про підготовку до зустрічі Зеленського та Трампа.

Окрім цього, за словами Маркарової, у посольства гарні контакти із держсекретарем США Марко Рубіо та радником з нацбезпеки Майком Уолцом.

12 січня МЗС Швейцарії повідомило, що країна готова прийняти у себе саміт між Путіним та Трампом.

3 лютого Трамп заявив, що планує переговори і з Україною, і з Росією.