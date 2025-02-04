Посол в США Маркарова: Работаем над встречами команд Зеленского и Трампа
Оксана Маркарова (Фото: ОП)

Посольство Украины в США работает над встречами команд президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Суспільне.

"Мы всегда готовим и встречи, и звонки. Это занимает некоторое время. Контактов у Украины (в команде нового президента США) гораздо больше, чем у других стран", – сказала она в ответ на вопрос о подготовке к встрече Зеленского и Трампа.

Кроме этого, по словам Маркаровой, у посольства хорошие контакты с госсекретарем США Марко Рубио и советником по нацбезопасности Майком Волцом.

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