Посол України підтвердив: Є стурбованість, що Ізраїль може передавати інформацію росіянам

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив інформацію про те, що українська влада стурбована можливим переданням Єрусалимом даних росіянам. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

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За його словами, у Києві стурбовані тим, що Ізраїль може передавати Росії секретні дані із зустрічей країн-союзників у форматі "Рамштайн".

Він зазначив, що це питання порушувалося на конференції українських послів в Ужгороді на початку серпня.

"Я поділяю стурбованість нашого вищого керівництва. І я можу підтвердити, що це питання обговорювалося як на конференції послів, так і в кулуарах. Є низка факторів, які слід переглянути. Але якщо МЗС та РНБО нічого не підтвердили, я теж нічого підтвердити не можу. Але звертаю увагу, що ніхто також не спростував цю інформацію", — заявив дипломат.

Раніше видання Kyiv Post із посиланням на джерело у Раді нацбезпеки та оборони написало, що Україна має намір просити виключити Ізраїль із зустрічей країн-донорів військової допомоги у форматі "Рамштайн".

За словами неназваного чиновника, Ізраїль виявляє недружні дії та проросійську позицію на міжнародній арені.

Міністр оборони Резніков минулого року говорив, що "Залізний купол" не буде ефективним в Україні – він не захищає від крилатих та балістичних ракет.

Нещодавно сенатори США Кріс Ван Голлен та Ліндсі Грем закликали комітет Сенату у справах збройних сил сприяти зміцненню ППО України, зокрема системами ПРО "Залізний купол". Сенатори не просять Ізраїль віддавати свої батареї ПРО, а хочуть, щоб країна дозволила США передати американські системи.

Спікер Повітряних сил Ігнат прокоментував LIGA.net лист сенаторів, жартома запропонувавши "взяти" у США замість "Залізного купола" новітній комплекс ППО "Праща Давида", який ще називають "Чарівною паличкою".

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