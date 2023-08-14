Посол Украины подтвердил: Есть обеспокоенность, что Израиль может передавать информацию РФ

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил информацию о том, что украинская власть обеспокоена возможной передачей Иерусалимом данных россиянам. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

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По его словам, в Киеве обеспокоены тем, что Израиль может передавать России секретные данные со встреч стран-союзников в формате "Рамштайн".

Он отметил, что данный вопрос поднимался на конференции украинских послов в Ужгороде в начале августа.

"Я разделяю обеспокоенность нашего высшего руководства. И я могу подтвердить, что этот вопрос обсуждался как на конференции послов, так и в кулуарах. Есть ряд факторов, которые следует пересмотреть. Но если МИД и СНБО ничего не подтвердили, я тоже ничего подтвердить не могу. Но обращаю внимание, что никто также не опроверг эту информацию", — заявил дипломат.

Ранее издание Kyiv Post со ссылкой на источник в Совете нацбезопасности и обороны написало, что Украина намерена просить исключить Израиль из встреч стран-доноров военной помощи в формате "Рамштайн".

По словам неназванного чиновника, Израиль проявляет недружественные действия и пророссийскую позицию на международной арене.

Министр обороны Резников в прошлом году говорил, что "Железный купол" не будет эффективным в Украине – он не защищает от крылатых и баллистических ракет.

Недавно сенаторы США Крис Ван Голлен и Линдси Грэм призвали комитет Сената по делам вооруженных сил содействовать укреплению ПВО Украины, в частности системами ПРО "Железный купол". Сенаторы не просят Израиль отдавать свои батареи ПРО, а хотят, чтобы страна разрешила США передать американские системы.

Спикер Воздушных сил Игнат прокомментировал LIGA.net письмо сенаторов, в шутку предложив "взять" у США вместо "Железного купола" новейший комплекс ПВО "Праща Давида", который еще называют "Волшебной палочкой".

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