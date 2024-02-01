Посол ЄС: Без сумніву, 50 млрд надають в контексті погляду на Україну як на майбутнього члена

Посол Матернова переконана, що сьогодні Україна стала на крок ближчою до ЄС

Катарина Матернова (Скриншот з відео ОП)

Рішення Євросоюзу про виділення Україні 50 млрд євро має моральні та практичні наслідки, зокрема воно безсумнівно було ухвалено з розрахунком на те, що Україна стане членом блоку. Таку думку висловила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у коментарі LIGA.net для матеріалу "Орбан схаменувся". Україна таки отримає 50 млрд євро від ЄС: чи вирішує це всі проблеми".

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Коментуючи "моральні наслідки", посол наголосила, що це підтримка Євросоюзом і окремими країнами сусіда, і зобов’язання ЄС перед Україною як майбутнім членом.

Практичні наслідки, за її словами, полягають у тому, що кошти забезпечать потреби української економіки, бізнесу, відбудови і реформ через технічну підтримку з боку ЄС. Це допомога у війні, щоб економіка могла функціонувати, а державні послуги надаватися, зазначила посол.

"Без сумніву, допомогу надають в контексті погляду на вас (Україну. – Ред.) як на майбутнього члена. Ці гроші технічно не пов’язані з євроінтеграцією, але будуть пов’язані з практичними кроками вступу. Наприклад, будуть підтримувати необхідні для інтеграції реформи, технічну підтримку, яку будемо надавати для цих реформ. Погодження коштів не пов’язане з інтеграцією, але їх використання матиме сильні зв’язки з процесом вступу", – сказала Матернова.

За її словами, для ЄС підтримка України стала одним із ключових пріоритетів.

"Українські спроможності, які нині посилилися, дають вашій владі передбачуваність. Не потрібно буде щороку переживати, чи буде чергова допомога. Також це велика демонстрація лідерства ЄС у фінансовій підтримці вас як кандидата і важливої для нас країни, з якою ділимо континент", – сказала вона.

1 лютого лідери ЄС домовилися виділити 50 млрд євро Україні у 2024-2027 роках. Угода передбачає щорічне обговорення пакета допомоги й можливість переглянути його через два роки, "якщо це буде потрібно", але без права вето для Будапешта.

Детальніше про цей крок – в матеріалі LIGA.net.

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