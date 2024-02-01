Посол ЕС: Без сомнения, 50 млрд дают в контексте взгляда на Украину как на будущего члена

Катарина Матернова (Скриншот из видео ОП)

Решение Евросоюза о выделении Украине 50 млрд евро имеет моральные и практические последствия, в частности, оно несомненно было принято с расчетом на то, что Украина станет членом блока. Такое мнение высказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова в комментарии LIGA.net для материала "Орбан опомнился". Украина получит 50 млрд евро от ЕС: решает ли это все проблемы".

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Комментируя "моральные последствия", посол подчеркнула, что это поддержка Евросоюзом и отдельными странами соседа и обязательства ЕС перед Украиной как будущим членом.

Практические последствия, по ее словам, состоят в том, что средства обеспечат потребности украинской экономики, бизнеса, восстановления и реформ через техническую поддержку со стороны ЕС. Это помощь в войне, чтобы экономика могла функционировать, а государственные услуги предоставлялись, отметила посол.

"Несомненно, помощь оказывают в контексте взгляда на вас (Украину. – Ред.) как на будущего члена. Эти деньги технически не связаны с евроинтеграцией, но будут связаны с практическими шагами вступления. Например, будут поддерживать необходимые для интеграции реформы, техническая поддержка, которую будем оказывать для этих реформ. Согласование средств не связано с интеграцией, но их использование будет иметь сильные связи с процессом вступления", – сказала Матернова.

По ее словам, для ЕС поддержка Украины стала одним из ключевых приоритетов.

"Усилившиеся украинские способности дают вашим властям предсказуемость. Не нужно будет ежегодно переживать, будет ли очередная помощь. Также это большая демонстрация лидерства ЕС в финансовой поддержке вас как кандидата и важной для нас страны, с которой делим континент", – сказала она.

1 февраля лидеры ЕС договорились выделить 50 млрд евро Украине в 2024-2027 годах. Соглашение предусматривает ежегодное обсуждение пакета помощи и возможность пересмотреть его через два года, "если это потребуется", но без права вето для Будапешта.

Детальнее об этом шаге ЕС – в материале LIGA.net.

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