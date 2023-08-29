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Втрати Росії: ЗСУ знищили 530 окупантів. Влаштували ворогові "артоцид" та "технікоцид"

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 08:14
Втрати Росії: ЗСУ знищили 530 окупантів. Влаштували ворогові
Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України знищили 530 російських окупантів, а також десятки одиниць техніки та артилерії за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що на фронті сталося 32 бойові зіткнення, загарбники атакують у районі Мар'їнки, а Сили оборони продовжують наступ у напрямку Мелітополя.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 261 840 (+530),

– танків – 4414 (+14),

– бойових броньованих машин – 8579 (+17),

– артилерійських систем – 5450 (+25),

– РСЗВ – 733 (+3),

– засобів ППО – 500 (+1),

– літаків – 315,

– вертольотів – 316,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4387 (+4),

– крилатих ракет – 1419 (+4),

– кораблів/катерів – 18,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 7909 (+43),

– спеціальної техніки – 820 (+11).

  • Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
  • У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
  • Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим". 

Читайте також: Генштаб: Є успіх ЗСУ у напрямку Новопрокопівки — за 2,5 км від Роботиного: мапа

Дмитро Гриниченко
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