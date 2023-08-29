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Потери России: ВСУ уничтожили 530 оккупантов. Устроили врагу "артоцид" и "техникоцид"

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 08:14
Потери России: ВСУ уничтожили 530 оккупантов. Устроили врагу
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 530 российских оккупантов, а также десятки единиц техники и артиллерии за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что на фронте произошло 32 боевых столкновения, захватчики атакуют в районе Марьинки, а Силы обороны продолжают наступление в направлении Мелитополя. 
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 261 840 (+530),

— танков — 4414 (+14),
— боевых бронированных машин — 8579 (+17),
— артиллерийских систем — 5450 (+25),
— РСЗО — 733 (+3),
— средств ПВО — 500 (+1),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 316,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4387 (+4),
— крылатых ракет — 1419 (+4),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7909 (+43),
— специальной техники — 820 (+11).
  • Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
  • Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
  • В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
  • Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".

Читайте также: Генштаб: Есть успех ВСУ в направлении Новопрокоповки – в 2,5 км от Работино: карта

Дмитрий Гриниченко
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