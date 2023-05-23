Втрати Росії. За добу українські бійці знищили 480 окупантів, 12 БМП та 40 артсистем

Сили оборони за останню добу знищили ще 480 окупантів, 12 БМП та 40 артилерійських систем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати РФ станом на 23 травня 2023 року орієнтовно склали:

– особового складу – 204 360 осіб (+480);

– танків – 3789 (+4);

– бойових броньованих машин – 7419 (+12);

– артилерійських систем – 3318 (+40);

– РСЗВ – 565;

– засобів ППО – 327;

– літаків – 309;

– вертольотів – 295 (+1);

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34);

– крилатих ракет – 1015 (+4);

– кораблів/катерів – 18;

– автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10);

– спеціальної техніки – 433 (+6).

Минулої доби в центрі бойових дій були Бахмут і Мар'їнка, ворог продовжував атакувати Авдіївку.

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