Втрати Росії. За добу українські бійці знищили 480 окупантів, 12 БМП та 40 артсистем
23.05.2023, 08:04
Фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони за останню добу знищили ще 480 окупантів, 12 БМП та 40 артилерійських систем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Загальні бойові втрати РФ станом на 23 травня 2023 року орієнтовно склали:
– особового складу – 204 360 осіб (+480);
– танків – 3789 (+4);
– бойових броньованих машин – 7419 (+12);
– артилерійських систем – 3318 (+40);
– РСЗВ – 565;
– засобів ППО – 327;
– літаків – 309;
– вертольотів – 295 (+1);
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34);
– крилатих ракет – 1015 (+4);
– кораблів/катерів – 18;
– автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10);
– спеціальної техніки – 433 (+6).
- Минулої доби в центрі бойових дій були Бахмут і Мар'їнка, ворог продовжував атакувати Авдіївку.
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