Потери России. За сутки украинские бойцы уничтожили 480 оккупантов, 12 БМП и 40 артсистем
23.05.2023, 08:04
Фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны за последние сутки уничтожили еще 480 оккупантов, 12 БМП и 40 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Общие боевые потери РФ по состоянию на 23 мая 2023 года ориентировочно составили:
– личного состава – 204 360 человек (+480);
– танков – 3789 (+4);
– боевых бронированных машин – 7419 (+12);
– артиллерийских систем – 3318 (+40);
– РСЗО – 565;
– средств ПВО – 327;
– самолетов – 309;
– вертолетов – 295 (+1);
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 2864 (+34);
– крылатых ракет – 1015 (+4);
– кораблей/катеров – 18;
– автомобильной техники и автоцистерн – 6139 (+10);
– специальной техники – 433 (+6).
- За минувшие сутки в центре боевых действий находились Бахмут и Марьинка, враг продолжал атаковать Авдеевку.
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