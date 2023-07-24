Втрати росіян. ЗСУ ліквідували 660 окупантів, знищили 17 артсистем і засіб ППО
За добу Сили оборони ліквідували 660 окупантів, знищили 17 артилерійських систем, 11 танків та засіб протиповітряної оборони росіян. Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника на 24 липня 2023 року орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 242 620 (+660);
‒ танків ‒ 4162 (+11);
‒ бойових броньованих машин ‒ 8118 (+13);
‒ артилерійських систем ‒ 4675 (+17);
‒ РСЗВ ‒ 697 (+0);
‒ засобів ППО ‒ 452 (+1);
‒ літаків ‒ 315 (+0);
‒ гелікоптерів ‒ 310 (+0);
‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3963 (+5);
‒ крилатих ракет ‒ 1307 (+9);
‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0);
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7182 (+10);
‒ спеціальної техніки ‒ 698 (+2).
- 24 липня Генштаб повідомив, що за добу російські загарбники без успіху наступали на Лиманському напрямку, а під Приютним на півдні окупанти намагались повернути втрачене положення.
- Загарбники влаштували атаку дронами-камікадзе Shahed-136 на Одеську область у ніч проти 24 липня, є постраждалі та руйнування.
- Російські пропагандистські ЗМІ та влада окупантів заявила про атаку безпілотниками на Москву. У мережі ширяться відео та фото наслідків.
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