Втрати росіян. ЗСУ ліквідували 660 окупантів, знищили 17 артсистем і засіб ППО

За добу Сили оборони ліквідували 660 окупантів, знищили 17 артилерійських систем, 11 танків та засіб протиповітряної оборони росіян. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

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Загальні бойові втрати противника на 24 липня 2023 року орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 242 620 (+660);

‒ танків ‒ 4162 (+11);

‒ бойових броньованих машин ‒ 8118 (+13);

‒ артилерійських систем ‒ 4675 (+17);

‒ РСЗВ ‒ 697 (+0);

‒ засобів ППО ‒ 452 (+1);

‒ літаків ‒ 315 (+0);

‒ гелікоптерів ‒ 310 (+0);

‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3963 (+5);

‒ крилатих ракет ‒ 1307 (+9);

‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0);

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7182 (+10);

‒ спеціальної техніки ‒ 698 (+2).

24 липня Генштаб повідомив, що за добу російські загарбники без успіху наступали на Лиманському напрямку, а під Приютним на півдні окупанти намагались повернути втрачене положення.

Загарбники влаштували атаку дронами-камікадзе Shahed-136 на Одеську область у ніч проти 24 липня, є постраждалі та руйнування.

Російські пропагандистські ЗМІ та влада окупантів заявила про атаку безпілотниками на Москву. У мережі ширяться відео та фото наслідків.

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