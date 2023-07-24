Потери россиян. ВСУ ликвидировали 660 оккупантов, уничтожили 17 артсистем и средство ПВО
За сутки Силы обороны ликвидировали 660 оккупантов, уничтожили 17 артиллерийских систем, 11 танков и средство противовоздушной обороны россиян. Об этом говорится в сводке Генштаба.
Общие боевые потери противника на 24 июля 2023 года ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 242 620 (+660);
‒ танков ‒ 4162 (+11);
‒ боевых бронированных машин ‒ 8118 (+13);
‒ артиллерийских систем ‒ 4675 (+17);
‒ РСЗО ‒ 697 (+0);
‒ средств ПВО ‒ 452 (+1);
‒ самолетов ‒ 315 (+0);
‒ вертолетов ‒ 310 (+0);
‒ БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3963 (+5);
‒ крылатых ракет ‒ 1307 (+9);
‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0);
‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7182 (+10);
‒ специальной техники ‒ 698 (+2).
- 24 июля Генштаб сообщил, что за сутки российские захватчики без успеха наступали на Лиманском направлении, а под Приютным на юге оккупанты пытались вернуть утраченное положение.
- Захватчики устроили атаку дронами-камикадзе Shahed-136 на Одесскую область в ночь на 24 июля, есть пострадавшие и разрушения.
- Российские пропагандистские СМИ и власти оккупантов заявили об атаке беспилотниками на Москву. В сети распространяются видео и фото последствий.
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