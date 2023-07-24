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Потери россиян. ВСУ ликвидировали 660 оккупантов, уничтожили 17 артсистем и средство ПВО

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 08:15
Потери россиян. ВСУ ликвидировали 660 оккупантов, уничтожили 17 артсистем и средство ПВО - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны ликвидировали 660 оккупантов, уничтожили 17 артиллерийских систем, 11 танков и средство противовоздушной обороны россиян. Об этом говорится в сводке Генштаба.

Общие боевые потери противника на 24 июля 2023 года ориентировочно составили:

‒ личного состава ‒ около 242 620 (+660);

‒ танков ‒ 4162 (+11);

‒ боевых бронированных машин ‒ 8118 (+13);

‒ артиллерийских систем ‒ 4675 (+17);

‒ РСЗО ‒ 697 (+0);

‒ средств ПВО ‒ 452 (+1);

‒ самолетов ‒ 315 (+0);

‒ вертолетов ‒ 310 (+0);

‒ БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3963 (+5);

‒ крылатых ракет ‒ 1307 (+9);

‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0);

‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7182 (+10);

‒ специальной техники ‒ 698 (+2).

Смотрите также: Российских штурмовиков остановили украинские артиллеристы из польской САУ Krab – видео

Артём Джерипа
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