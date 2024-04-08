Повітряні сили: У Росії досить багато ракет – випробовують їх у бойових умовах та тестують ППО
У росіян залишилось досить багато ракет, вони використовують їх для різних цілей, таких як: випробування ракети у бойових умовах та перевірка боєздатності української протиповітряної оборони. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
Євлаш розповів, що у ворога, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, залишилося майже 1000 й армія Росії постійно використовує нові ракети. Що, за словами речника Повітряних сил, означає, що запас вже у РФ суттєво вичерпаний.
Як зазначив Євлаш, ці дані виходять з аналізу тих ракет, які нещодавно використовував ворог, зокрема гіперзвукові ракети "Циркон".
"Так, наш Київський експертно-дослідний центр встановив, що ракета була досить нова. Тобто була вироблена вже під час повномасштабного вторгнення", – зазначив речник Повітряних сил.
Окупанти використовують і випробовують ракети у бойових умовах, зауважив речник Повітряних сил.
"Як ми бачимо, випробовують нашу ППО, свої ракети, в тому числі інші – північнокорейські, застосовувалися по нашій території. Тому одна із функцій таких ударів, зокрема, розвідувальна", – підсумував Євлаш.
Євлаш зауважив, що росіяни накопичують запас протягом певного часу і потім використовують його. Він зазначив, що часу в Росії – небагато, адже щойно вони зробили ракету – відразу її запускають.
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