Повітряні сили: У Росії досить багато ракет – випробовують їх у бойових умовах та тестують ППО

Речник Повітряних сил зауважив, що росіяни накопичують запас протягом певного часу і потім використовують його

Ракета С-300. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У росіян залишилось досить багато ракет, вони використовують їх для різних цілей, таких як: випробування ракети у бойових умовах та перевірка боєздатності української протиповітряної оборони. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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Євлаш розповів, що у ворога, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, залишилося майже 1000 й армія Росії постійно використовує нові ракети. Що, за словами речника Повітряних сил, означає, що запас вже у РФ суттєво вичерпаний.

Як зазначив Євлаш, ці дані виходять з аналізу тих ракет, які нещодавно використовував ворог, зокрема гіперзвукові ракети "Циркон".

"Так, наш Київський експертно-дослідний центр встановив, що ракета була досить нова. Тобто була вироблена вже під час повномасштабного вторгнення", – зазначив речник Повітряних сил.

Окупанти використовують і випробовують ракети у бойових умовах, зауважив речник Повітряних сил.

"Як ми бачимо, випробовують нашу ППО, свої ракети, в тому числі інші – північнокорейські, застосовувалися по нашій території. Тому одна із функцій таких ударів, зокрема, розвідувальна", – підсумував Євлаш.

Євлаш зауважив, що росіяни накопичують запас протягом певного часу і потім використовують його. Він зазначив, що часу в Росії – небагато, адже щойно вони зробили ракету – відразу її запускають.

Вранці 25 березня росіяни атакували Київ ракетами, внаслідок чого місцева влада зафіксувала падіння уламків у місті.

Аналітик Рябих припустив, що росіяни могли вдарити по столиці ракетами "Циркон".

На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".

вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами". Академік Володимир Горбулін та аналітик Валентин Бадрак заявили, що українські військові мають лічені хвилини, щоб відреагувати та збити ракети "Циркон", якими Росія почала бити по Україні.

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