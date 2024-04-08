Воздушные силы: У РФ довольно много ракет – тестируют в боевых условиях и испытывают ПВО

Представитель Воздушных сил отметил, что россияне накапливают запас в течение определенного времени и затем используют его

Ракета С-300. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

У россиян осталось достаточно много ракет, они используют их для различных целей, таких как испытание ракеты в боевых условиях и проверка боеспособности украинской противовоздушной обороны. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

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Евлаш рассказал, что у врага, по данным Главного управления разведки Министерства обороны, осталось почти 1000 и армия России постоянно использует новые ракеты. Что, по словам представителя Воздушных сил, означает, что запас уже у РФ существенно исчерпан.

Как отметил Евлаш, эти данные следуют из анализа тех ракет, которые недавно использовал враг, в частности гиперзвуковые ракеты "Циркон".

"Так, наш Киевский экспертно-исследовательский центр установил, что ракета была достаточно новая. То есть была произведена уже во время полномасштабного вторжения", – отметил представитель Воздушных сил.

Оккупанты используют и испытывают ракеты в боевых условиях, отметил спикер Воздушных сил.

"Как мы видим, испытывают нашу ПВО, свои ракеты, в том числе другие – северокорейские, применялись по нашей территории. Поэтому одна из функций таких ударов также разведывательная", – подытожил Евлаш.

Евлаш отметил, что россияне накапливают запас в течение определенного времени и затем используют его. Он отметил, что времени у России – немного, поскольку как только они сделали ракету – сразу ее запускают.

Утром 25 марта россияне атаковали Киев ракетами, в результате чего местные власти зафиксировали падение обломков в городе.

Аналитик Рябых предположил, что россияне могли ударить по столице ракетами "Циркон".

На LIGA.net вышел большой текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки по Украине и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами".

вышел большой текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки по Украине и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами". Академик Владимир Горбулин и аналитик Валентин Бадрак заявили, что у украинских военных есть считанные минуты, чтобы отреагировать и сбить ракеты "Циркон", которыми Россия начала бить по Украине.

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