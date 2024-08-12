Пожежа на Запорізькій АЕС припинилася
Пожежа на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції, яка виникла ввечері 11 серпня, припинилась. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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За його словами, пожежа на ЗАЕС, яка виникла напередодні через дії окупантів, припинилась.
Він зазначив, що рівень радіації в Нікопольському районі в нормі.
"Тримаємо ситуацію на контролі", – резюмував Лисак.
В Енергоатомі заявили, що ймовірними причинами пожежі на ЗАЕС є недбалість окупантів або свідомий підпал градирні росіянами. В компанії наголосили, що деградація систем і елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на об’єкті. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії.
- Ввечері у неділю очільник Нікопольської РДА повідомив, що росіяни підпалили автомобільні шини в градирні окупованої ЗАЕС.
- Згодом факт пожежі підтвердив президент Зеленський й опублікував відповідне відео.
- МАГАТЕ відреагувало на пожежу на ЗАЕС. У агентстві стверджують, що експерти бачили сильний темний дим на півночі об'єкта, а перед цим чули "численні вибухи".
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