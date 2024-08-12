Пожар на Запорожской АЭС прекратился

Уровень радиации в Никопольском районе в норме, заявил Сергей Лысак

ЗАЭС (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Пожар на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, возникший вечером 11 августа, прекратился. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, пожар на ЗАЭС, возникший накануне из-за действий оккупантов, прекратился.

Он отметил, что уровень радиации в Никопольском районе в норме.

"Держим ситуацию на контроле", – резюмировал Лысак.

В Энергоатоме заявили, что вероятными причинами пожара на ЗАЭС является халатность оккупантов или сознательный поджог градирни россиянами. В компании подчеркнули, что деградация систем и элементов АЭС с каждым днем усугубляет общую ситуацию с безопасностью на объекте. Масштабные пожары могут приводить к развитию событий вплоть до радиационной аварии.

Вечером в воскресенье глава Никопольской РГА сообщил, что россияне подожгли автомобильные шины в градирне оккупированной ЗАЭС.

Впоследствии факт пожара подтвердил президент Зеленский и опубликовал соответствующее видео.

МАГАТЭ отреагировало на пожар на ЗАЭС. В агентстве утверждают, что эксперты видели сильный темный дым на севере объекта, а перед этим слышали "многочисленные взрывы".

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