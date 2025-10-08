Прем'єрка Італії заявила, що її та ще двох міністрів МКС засудив за співучасть у геноциді

Трьох італійських міністрів і, ймовірно, главу компанії Leonardo звинувачують у співучасті в геноциді через наступ Ізраїлю в Газі

Джорджа Мелоні (Фото: x.com/GiorgiaMeloni)

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що вона й ще кілька міністрів країни обвинувачуються Міжнародним кримінальним судом у нібито співучасті в геноциді у зв'язку з наступом Ізраїлю в секторі Гази. Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу RAI, передає Reuters.

Разом із нею МКС звинувачує міністра закордонних справ Антоніо Таяні, міністра оборони Гвідо Крозетто і, ймовірно, главу оборонної групи Leonardo Роберто Чінголані.

"Я не вірю, що у світі або в історії є ще один подібний випадок", – сказала Мелоні, але не уточнила, хто саме порушив ці справи.

Також італійська прем'єрка зазначила, що "вражена" звинуваченням у співучасті в геноциді, оскільки Італія не санкціонувала постачання нової зброї Ізраїлю після 7 жовтня.

Протягом останнього тижня в Італії пройшла серія мітингів проти "масових убивств у секторі Гази". Протестувальники, зокрема, були націлені проти Мелоні, уряд якої дистанціювався від "непропорційних дій" Ізраїлю в секторі Гази.

Але при цьому торговельні та дипломатичні зв'язки з країною розірвано не було, так само як і не було визнано державу Палестина. Ізраїль, зі свого боку, заперечує будь-які звинувачення в геноциді.