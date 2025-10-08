Прем'єрка Італії заявила, що її та ще двох міністрів МКС засудив за співучасть у геноциді
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що вона й ще кілька міністрів країни обвинувачуються Міжнародним кримінальним судом у нібито співучасті в геноциді у зв'язку з наступом Ізраїлю в секторі Гази. Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу RAI, передає Reuters.
Разом із нею МКС звинувачує міністра закордонних справ Антоніо Таяні, міністра оборони Гвідо Крозетто і, ймовірно, главу оборонної групи Leonardo Роберто Чінголані.
"Я не вірю, що у світі або в історії є ще один подібний випадок", – сказала Мелоні, але не уточнила, хто саме порушив ці справи.
Також італійська прем'єрка зазначила, що "вражена" звинуваченням у співучасті в геноциді, оскільки Італія не санкціонувала постачання нової зброї Ізраїлю після 7 жовтня.
Протягом останнього тижня в Італії пройшла серія мітингів проти "масових убивств у секторі Гази". Протестувальники, зокрема, були націлені проти Мелоні, уряд якої дистанціювався від "непропорційних дій" Ізраїлю в секторі Гази.
Але при цьому торговельні та дипломатичні зв'язки з країною розірвано не було, так само як і не було визнано державу Палестина. Ізраїль, зі свого боку, заперечує будь-які звинувачення в геноциді.
- 20 травня 2024 року МКС випустив ордер на арешт Нетаньягу і глави Міністерства оборони Ізраїлю "за військові злочини".
- У січні 2025 року повідомлялося, що прем'єр Італії Мелоні перебуває під слідством через звільнення підозрюваної МКС. Її підозрювали в пособництві та підбурюванні до вчинення злочину.
- У липні Міжнародний кримінальний суд поскаржився на Угорщину через відмову заарештувати прем'єра Ізраїлю Нетаньягу.
