МКС поскаржився на Угорщину через відмову заарештувати Нетаньягу
Беньямін Нетаньягу та Віктор Орбан (Фото: ЕРА/ZOLTAN FISCHER)

Міжнародний кримінальний суд поскаржився до наглядового органу на Угорщину, яка відмовилася виконати ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу під час його візиту до Будапешта у квітні. Про це повідомляє Associated Press.

Колегія з трьох суддів заявила, що зобов'язання співпрацювати було "достатньо зрозумілим для Угорщини", а відмова заарештувати Нетаньягу "серйозно підриває здатність суду виконувати свій мандат".

Наглядовий орган суду – Асамблея держав-учасниць – розгляне подальші кроки щодо можливого покарання Угорщини під час щорічного засідання Асамблеї у грудні.

Це вже третій випадок за останній рік, коли суд розслідує справу однієї зі своїх держав-членів за відмову від арешту підозрюваних.

Раніше судді попросили Італію пояснити, чому країна відправила лівійця, підозрюваного у катуваннях та вбивстві, додому на італійському військовому літаку, а не передала його суду.

Також судді подали до наглядової організації скаргу на Монголію за те, що вона не заарештувала російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту до цієї азійської країни.

угорщинамксВіктор Орбан