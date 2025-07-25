МКС поскаржився на Угорщину через відмову заарештувати Нетаньягу

Щодо Будапешта, який порушив свої зобов'язання перед міжнародним судом, може бути вжито санкцій

Беньямін Нетаньягу та Віктор Орбан (Фото: ЕРА/ZOLTAN FISCHER)

Міжнародний кримінальний суд поскаржився до наглядового органу на Угорщину, яка відмовилася виконати ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу під час його візиту до Будапешта у квітні. Про це повідомляє Associated Press.

Колегія з трьох суддів заявила, що зобов'язання співпрацювати було "достатньо зрозумілим для Угорщини", а відмова заарештувати Нетаньягу "серйозно підриває здатність суду виконувати свій мандат".

Наглядовий орган суду – Асамблея держав-учасниць – розгляне подальші кроки щодо можливого покарання Угорщини під час щорічного засідання Асамблеї у грудні.

Це вже третій випадок за останній рік, коли суд розслідує справу однієї зі своїх держав-членів за відмову від арешту підозрюваних.

Раніше судді попросили Італію пояснити, чому країна відправила лівійця, підозрюваного у катуваннях та вбивстві, додому на італійському військовому літаку, а не передала його суду.

Також судді подали до наглядової організації скаргу на Монголію за те, що вона не заарештувала російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту до цієї азійської країни.