МКС поскаржився на Угорщину через відмову заарештувати Нетаньягу
Міжнародний кримінальний суд поскаржився до наглядового органу на Угорщину, яка відмовилася виконати ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу під час його візиту до Будапешта у квітні. Про це повідомляє Associated Press.
Колегія з трьох суддів заявила, що зобов'язання співпрацювати було "достатньо зрозумілим для Угорщини", а відмова заарештувати Нетаньягу "серйозно підриває здатність суду виконувати свій мандат".
Наглядовий орган суду – Асамблея держав-учасниць – розгляне подальші кроки щодо можливого покарання Угорщини під час щорічного засідання Асамблеї у грудні.
Це вже третій випадок за останній рік, коли суд розслідує справу однієї зі своїх держав-членів за відмову від арешту підозрюваних.
Раніше судді попросили Італію пояснити, чому країна відправила лівійця, підозрюваного у катуваннях та вбивстві, додому на італійському військовому літаку, а не передала його суду.
Також судді подали до наглядової організації скаргу на Монголію за те, що вона не заарештувала російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту до цієї азійської країни.
- 20 травня 2024 року МКС видав ордер на арешт Нетаньягу та голови Міноборони Ізраїлю.
- 26 листопада на той момент глава євродипломатії Боррель закликав Європу затримати Нетаньягу за ордером МКС. Німеччина заявила, що не проти, а у Франції вважали, що прем'єр-міністр має імунітет від ордера МКС.
- 2 квітня 2025 року Нетаньягу прибув до Угорщини на зустріч з Орбаном, попри ордер МКС на арешт.
- Того ж дня Орбан підтвердив, що Угорщина, яка була в МКС з 2001 року, виходить із суду, а Нетаньягу подякував йому за це рішення і назвав організацію "гниллю".
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