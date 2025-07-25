Международный уголовный суд пожаловался на Венгрию из-за отказа арестовать Нетаньяху
Международный уголовный суд подал жалобу в наблюдательный орган на Венгрию, которая отказалась исполнить ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита в Будапешт в апреле. Об этом сообщает Associated Press.
Коллегия из трех судей заявила, что обязательство сотрудничать было "достаточно ясно для Венгрии", а отказ арестовать Нетаньяху "серьезно подрывает способность суда выполнять свой мандат".
Наблюдательный орган суда – Ассамблея государств-участников – рассмотрит дальнейшие шаги относительно возможного наказания Венгрии на ежегодном заседании Ассамблеи в декабре.
Это уже третий случай за последний год, когда суд расследует дело одного из своих государств-членов за отказ от ареста подозреваемых.
Ранее судьи попросили Италию объяснить, почему страна отправила ливийца, подозреваемого в пытках и убийстве, домой на итальянском военном самолете, а не передала его суду.
Судьи также подали жалобу в наблюдательную организацию на Монголию за то, что она не арестовала российского диктатора Владимира Путина во время его визита в эту азиатскую страну.
- 20 мая 2024 года МУС выпустил ордер на арест Нетаньяху и главы Министерства обороны Израиля.
- 26 ноября тогдашний глава европейской дипломатии Боррель призвал Европу задержать Нетаньяху по ордеру МУС. Германия заявила, что не против, а во Франции считали, что премьер-министр обладает иммунитетом от ордера МУС.
- 2 апреля 2025 года Нетаньяху прибыл в Венгрию на встречу с Орбаном, несмотря на ордер МУС на арест.
- В тот же день Орбан подтвердил, что Венгрия, которая была в МУС с 2001 года, выходит из суда., а Нетаньяху поблагодарил его за это решение и назвал организацию "гнилью".
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