Международный уголовный суд пожаловался на Венгрию из-за отказа арестовать Нетаньяху

Что касается Будапешта, который нарушил свои обязательства перед международным судом, могут быть применены санкции

Биньямин Нетаньяху и Виктор Орбан (Фото: ЕРА/ZOLTAN FISCHER)

Международный уголовный суд подал жалобу в наблюдательный орган на Венгрию, которая отказалась исполнить ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита в Будапешт в апреле. Об этом сообщает Associated Press.

Коллегия из трех судей заявила, что обязательство сотрудничать было "достаточно ясно для Венгрии", а отказ арестовать Нетаньяху "серьезно подрывает способность суда выполнять свой мандат".

Наблюдательный орган суда – Ассамблея государств-участников – рассмотрит дальнейшие шаги относительно возможного наказания Венгрии на ежегодном заседании Ассамблеи в декабре.

Это уже третий случай за последний год, когда суд расследует дело одного из своих государств-членов за отказ от ареста подозреваемых.

Ранее судьи попросили Италию объяснить, почему страна отправила ливийца, подозреваемого в пытках и убийстве, домой на итальянском военном самолете, а не передала его суду.

Судьи также подали жалобу в наблюдательную организацию на Монголию за то, что она не арестовала российского диктатора Владимира Путина во время его визита в эту азиатскую страну.