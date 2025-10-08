Премьер Италии заявила, что ее и еще двух министров МУС осудил за соучастие в геноциде
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что она и еще несколько министров страны обвиняются Международным уголовным судом в якобы соучастии в геноциде в связи с наступлением Израиля в секторе Газа. Об этом она рассказала в интервью телеканалу RAI, передает Reuters.
Вместе с ней МУС обвиняет министра иностранных дел Антонио Таяни, министра обороны Гвидо Крозетто и, вероятно, главу оборонной группы Leonardo Роберто Чинголани.
"Я не верю, что в мире или в истории есть еще один подобный случай", – сказала Мелони, но не уточнила, кто именно возбудил эти дела.
Также итальянский премьер отметила, что "поражена" обвинением в соучастии в геноциде, так как Италия не санкционировала поставки нового оружия Израилю после 7 октября.
В течение последней недели в Италии прошла серия митингов против "массовых убийств в секторе Газа". Протестующие, в том числе, были нацелены против Мелони, правительство которой дистанцировалось от "непропорциональных действий" Израиля в секторе Газа.
Но при этом торговые и дипломатические связи со страной разорваны не были, так же как и не было признано государство Палестина. Израиль, в свою очередь, отрицает любые обвинения в геноциде.
- 20 мая 2024 года МУС выпустил ордер на арест Нетаньяху и главы Министерства обороны Израиля "за военные преступления".
- В январе 2025 года сообщалось, что премьер Италии Мелони находится под следствием из-за освобождения подозреваемого МУС. Ее подозревали в пособничестве и подстрекательстве к совершению преступления.
- В июле Международный уголовный суд пожаловался на Венгрию из-за отказа арестовать премьера Израиля Нетаньяху.
