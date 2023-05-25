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Зеленський звільнив голову СБУ на Хмельниччині

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 12:20
Зеленський звільнив голову СБУ на Хмельниччині - Фото
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Служби безпеки у Хмельницькій області Тараса Цюцюру. Про це йдеться у відповідному указі.

"Звільнити Цюцюру Тараса Романовича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області", – йдеться у документі.

Цюцюра очолив СБУ на Хмельниччині 28 жовтня 2020 року.

У 2015-му він був першим заступником начальника управління СБУ у Волинській області.

До того працював у Чернівецькій та Рівненській областях.

На Рівненщині служив на різних посадах впродовж 12 років. Зокрема, був главою сектору з боротьби з корупцією в органах обласної СБУ.

  • 25 травня Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України.

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Артем Джеріпа
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Володимир ЗеленськийсбууказТарас Цюцюра
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