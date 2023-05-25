Зеленський звільнив голову СБУ на Хмельниччині

Президент Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Служби безпеки у Хмельницькій області Тараса Цюцюру. Про це йдеться у відповідному указі.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Звільнити Цюцюру Тараса Романовича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області", – йдеться у документі.

Цюцюра очолив СБУ на Хмельниччині 28 жовтня 2020 року.

У 2015-му він був першим заступником начальника управління СБУ у Волинській області.

До того працював у Чернівецькій та Рівненській областях.

На Рівненщині служив на різних посадах впродовж 12 років. Зокрема, був главою сектору з боротьби з корупцією в органах обласної СБУ.

25 травня Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України.

Читайте також: СБУ затримала у Хмельницькому "пропагандиста Медведчука" – фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.