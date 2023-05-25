Зеленский уволил главу СБУ в Хмельницкой области

Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Службы безопасности в Хмельницкой области Тараса Цюцюру. Об этом говорится в соответствующем указе.

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"Уволить Цюцюру Тараса Романовича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", – говорится в документе.

Цюцюра возглавил СБУ в Хмельницкой области 28 октября 2020 года.

В 2015 году он был первым заместителем начальника управления СБУ в Волынской области.

До этого работал в Черновицкой и Ровенской областях.

В Ровенской области служил на разных должностях на протяжении 12 лет. В частности, был главой сектора по борьбе с коррупцией в органах областной СБУ.

25 мая 2023 года Зеленский назначил Сергея Наумюка заместителем председателя Службы безопасности Украины.

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