Зеленский уволил главу СБУ в Хмельницкой области
25.05.2023, 12:20
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)
Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Службы безопасности в Хмельницкой области Тараса Цюцюру. Об этом говорится в соответствующем указе.
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"Уволить Цюцюру Тараса Романовича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", – говорится в документе.
Цюцюра возглавил СБУ в Хмельницкой области 28 октября 2020 года.
В 2015 году он был первым заместителем начальника управления СБУ в Волынской области.
До этого работал в Черновицкой и Ровенской областях.
В Ровенской области служил на разных должностях на протяжении 12 лет. В частности, был главой сектора по борьбе с коррупцией в органах областной СБУ.
- 25 мая 2023 года Зеленский назначил Сергея Наумюка заместителем председателя Службы безопасности Украины.
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