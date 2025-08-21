Президент Угорщини видалив слово "російський" зі свого допису про удар по Мукачеву
Тамаш Шуйок (Фото: facebook.com/sulyok.tamas.official)

Президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим внаслідок російської атаки на Мукачево, але менш ніж за годину він відредагував пост – замість "російського ракетного удару" у дописі просто "ракетний удар". На це звернуло увагу угорське видання Telex.

В історії редагувань у Facebook відображається, що у початковій версії о 8:35 слово "російський" було ще присутнє, але вже о 9:33 його видалили.

Скриншот (Фото: telex.hu)
Скриншот (Фото: telex.hu)

Загалом у пості Шуйок написав про якнайшвидше завершення "російсько-українського конфлікту" у спільних інтересах усіх.

"Сподіваюся, що сторони, які воюють, зможуть це усвідомити і завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям скоро покладуть край цьому нелюдському та безглуздому кровопролиттю", – йдеться у його дописі в Facebook.

  • Уперше за повномасштабну війну ворог атакував ракетами й БпЛА Мукачево. Там 19 постраждалих і сильна пожежа на підприємстві. У Львові одна людина загинула і двоє постраждали.
  • Також під час масованої атаки під ударом були інші західні регіони України. Атаковано і промисловий об'єкт у Запоріжжі.
  • Загалом під час масованої комбінованої атаки у ніч проти 21 серпня Росія використала 40 ракет і 574 безпілотники.
угорщинаМукачевоудар рф