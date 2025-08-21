Президент Угорщини видалив слово "російський" зі свого допису про удар по Мукачеву

Уперше за повномасштабну війну Росія атакувала ракетами й БпЛА Мукачево, внаслідок чого там 19 постраждалих

Тамаш Шуйок (Фото: facebook.com/sulyok.tamas.official)

Президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим внаслідок російської атаки на Мукачево, але менш ніж за годину він відредагував пост – замість "російського ракетного удару" у дописі просто "ракетний удар". На це звернуло увагу угорське видання Telex.

В історії редагувань у Facebook відображається, що у початковій версії о 8:35 слово "російський" було ще присутнє, але вже о 9:33 його видалили.

Скриншот (Фото: telex.hu)

Загалом у пості Шуйок написав про якнайшвидше завершення "російсько-українського конфлікту" у спільних інтересах усіх.

"Сподіваюся, що сторони, які воюють, зможуть це усвідомити і завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям скоро покладуть край цьому нелюдському та безглуздому кровопролиттю", – йдеться у його дописі в Facebook.