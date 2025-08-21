Президент Угорщини видалив слово "російський" зі свого допису про удар по Мукачеву
Президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим внаслідок російської атаки на Мукачево, але менш ніж за годину він відредагував пост – замість "російського ракетного удару" у дописі просто "ракетний удар". На це звернуло увагу угорське видання Telex.
В історії редагувань у Facebook відображається, що у початковій версії о 8:35 слово "російський" було ще присутнє, але вже о 9:33 його видалили.
Загалом у пості Шуйок написав про якнайшвидше завершення "російсько-українського конфлікту" у спільних інтересах усіх.
"Сподіваюся, що сторони, які воюють, зможуть це усвідомити і завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям скоро покладуть край цьому нелюдському та безглуздому кровопролиттю", – йдеться у його дописі в Facebook.
- Уперше за повномасштабну війну ворог атакував ракетами й БпЛА Мукачево. Там 19 постраждалих і сильна пожежа на підприємстві. У Львові одна людина загинула і двоє постраждали.
- Також під час масованої атаки під ударом були інші західні регіони України. Атаковано і промисловий об'єкт у Запоріжжі.
- Загалом під час масованої комбінованої атаки у ніч проти 21 серпня Росія використала 40 ракет і 574 безпілотники.
