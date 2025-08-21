Президент Венгрии удалил слово "российский" из своего поста об ударе по Мукачево
Президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим в результате российской атаки на Мукачево, но менее чем через час он отредактировал пост – вместо "российского ракетного удара" в сообщении просто "ракетный удар". На это обратило внимание венгерское издание Telex.
В истории редактирований в Facebook отображается, что в начальной версии в 8:35 слово "российский" еще присутствовало, но уже в 9:33 его удалили.
В целом в посте Шуйок написал о скорейшем завершении "российско-украинского конфликта" в общих интересах всех.
"Надеюсь, что воюющие стороны смогут это осознать и благодаря международным дипломатическим усилиям скоро положат конец этому бесчеловечному и бессмысленному кровопролитию", – говорится в его сообщении в Facebook.
- Впервые за полномасштабную войну враг атаковал ракетами и БпЛА Мукачево. Там 19 пострадавших и сильный пожар на предприятии. Во Львове один человек погиб и двое пострадали.
- Также во время массированной атаки под ударом были другие западные регионы Украины. Атакован и промышленный объект в Запорожье.
- Всего во время массированной комбинированной атаки в ночь на 21 августа Россия использовала 40 ракет и 574 беспилотника.
