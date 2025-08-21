Президент Венгрии удалил слово "российский" из своего поста об ударе по Мукачево

Впервые за полномасштабную войну Россия атаковала ракетами и БпЛА Мукачево, в результате чего там 19 пострадавших

Тамаш Шуйок (Фото: facebook.com/sulyok.tamas.official)

Президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим в результате российской атаки на Мукачево, но менее чем через час он отредактировал пост – вместо "российского ракетного удара" в сообщении просто "ракетный удар". На это обратило внимание венгерское издание Telex.

В истории редактирований в Facebook отображается, что в начальной версии в 8:35 слово "российский" еще присутствовало, но уже в 9:33 его удалили.

Скриншот (Фото: telex.hu)

В целом в посте Шуйок написал о скорейшем завершении "российско-украинского конфликта" в общих интересах всех.

"Надеюсь, что воюющие стороны смогут это осознать и благодаря международным дипломатическим усилиям скоро положат конец этому бесчеловечному и бессмысленному кровопролитию", – говорится в его сообщении в Facebook.