Притула: Жаба Буданова не продається — відео

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Громадський і політичний діяч Сергій Притула, який нещодавно продав на аукціоні карту з кабінету очільника Головного управління розвідки Міноборони, заявив, що знаменита жаба Кирила Буданова не продається, і реальніше розраховувати на ідеальний лот – череп російського диктатора Володимира Путіна. Про це Притула сказав в інтерв'ю LIGA.net.

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"Коли ми оголосили, що карта буде розігруватися Кирила Олексійовича, всі сказали: "А жаба?" Я кажу: "Жаба – оперативник, жаба на службі. Жабу не можна продавати – вона працює", – розповів Притула.

Журналіст уточнив: "Тобто череп Путіна реалістичніше, ніж жаба Буданова?"

"Звичайно", – відповів Притула.

Він сказав, що вважає череп Путіна ідеальним лотом для благодійного аукціону.

"Череп Путіна. Це було б задорого, мабуть. Бо кожен би хотів вдома таку попельничку", – пояснив Притула.

18 липня Притула поділився відео з головою ГУР Кирилом Будановим, у якому було анонсовано новий збір, але на що саме – "запікали".

19 липня фонд Притули оголосив збір коштів на придбання п'яти станцій EOS C VTOL для виявлення ворожої техніки для Головного управління розвідки Міноборони – потрібно зібрати 120 млн грн за тиждень.

23 липня "карта Буданова" була продана на аукціоні за 14 млн грн.

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