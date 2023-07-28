RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Притула: Жаба Буданова не продається — відео

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 11:41
Притула: Жаба Буданова не продається — відео - Фото
Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net
доповнено

Громадський і політичний діяч Сергій Притула, який нещодавно продав на аукціоні карту з кабінету очільника Головного управління розвідки Міноборони, заявив, що знаменита жаба Кирила Буданова не продається, і реальніше розраховувати на ідеальний лот – череп російського диктатора Володимира Путіна. Про це Притула сказав в інтерв'ю LIGA.net.

"Коли ми оголосили, що карта буде розігруватися Кирила Олексійовича, всі сказали: "А жаба?" Я кажу: "Жаба – оперативник, жаба на службі. Жабу не можна продавати – вона працює", – розповів Притула.

Журналіст уточнив: "Тобто череп Путіна реалістичніше, ніж жаба Буданова?"

"Звичайно", – відповів Притула.

Він сказав, що вважає череп Путіна ідеальним лотом для благодійного аукціону.

"Череп Путіна. Це було б задорого, мабуть. Бо кожен би хотів вдома таку попельничку", – пояснив Притула.

  • 18 липня Притула поділився відео з головою ГУР Кирилом Будановим, у якому було анонсовано новий збір, але на що саме – "запікали".
  • 19 липня фонд Притули оголосив збір коштів на придбання п'яти станцій EOS C VTOL для виявлення ворожої техніки для Головного управління розвідки Міноборони – потрібно зібрати 120 млн грн за тиждень.
  • 23 липня "карта Буданова" була продана на аукціоні за 14 млн грн.

Читайте також: Притула: Буданов не хотів віддавати карту на аукціон, покупець був готовий заплатити більше

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Сергій Притулаволодимир путінблагодійністьаукціонкирило буданов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 