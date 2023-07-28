Притула: Жаба Буданова не продается — видео

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Общественный и политический деятель Сергей Притула, недавно продавший на аукционе карту из кабинета главы Главного управления разведки Минобороны, заявил, что знаменитая жаба Кирилла Буданова не продается, и реальнее рассчитывать на идеальный лот – череп российского диктатора Владимира Путина. Об этом Притула сказал в интервью LIGA.net.

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"Когда мы объявили, что карта будет разыгрываться Кирилла Алексеевича, все сказали: "А жаба?" Я говорю: "Жаба – оперативник, жаба на службе. Жабу нельзя продавать – она работает", – рассказал Притула.

Журналист уточнил: "То есть череп Путина более реалистичен, чем жаба Буданова?"

"Конечно", – ответил Притула.

Он сказал, что считает череп Путина идеальным лотом благотворительного аукциона.

"Череп Путина. Это было бы слишком дорого, наверное. Потому что каждый хотел бы дома такую пепельницу", – объяснил Притула.

18 июля Притула поделился видео с главой ГУР Кириллом Будановым, в котором был анонсирован новый сбор, но на что именно – "запикали".

19 июля фонд Притулы объявил сбор средств на приобретение пяти станций EOS C VTOL для обнаружения вражеской техники для Главного управления разведки Минобороны – нужно собрать 120 млн грн в неделю.

23 июля "карта Буданова" была продана на аукционе за 14 млн. грн.

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