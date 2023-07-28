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Притула: Жаба Буданова не продается — видео

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2023, 11:41
Притула: Жаба Буданова не продается — видео - Фото
Фото: Валентина Полищук/LIGA.net
дополнено

Общественный и политический деятель Сергей Притула, недавно продавший на аукционе карту из кабинета главы Главного управления разведки Минобороны, заявил, что знаменитая жаба Кирилла Буданова не продается, и реальнее рассчитывать на идеальный лот – череп российского диктатора Владимира Путина. Об этом Притула сказал в интервью LIGA.net.

"Когда мы объявили, что карта будет разыгрываться Кирилла Алексеевича, все сказали: "А жаба?" Я говорю: "Жаба – оперативник, жаба на службе. Жабу нельзя продавать – она работает", – рассказал Притула.

Журналист уточнил: "То есть череп Путина более реалистичен, чем жаба Буданова?"

"Конечно", – ответил Притула.

Он сказал, что считает череп Путина идеальным лотом благотворительного аукциона.

"Череп Путина. Это было бы слишком дорого, наверное. Потому что каждый хотел бы дома такую пепельницу", – объяснил Притула.

  • 18 июля Притула поделился видео с главой ГУР Кириллом Будановым, в котором был анонсирован новый сбор, но на что именно – "запикали".
  • 19 июля фонд Притулы объявил сбор средств на приобретение пяти станций EOS C VTOL для обнаружения вражеской техники для Главного управления разведки Минобороны – нужно собрать 120 млн грн в неделю.
  • 23 июля "карта Буданова" была продана на аукционе за 14 млн. грн.

Читайте также: Притула: Буданов не хотел отдавать карту на аукцион, покупатель был готов заплатить больше

Наталья Медведева
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