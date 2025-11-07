Прокуратура: Американському добровольцю ЗСУ обіцяли виготовити "лазерну зброю" за $85 000

Киянин і його спільник пообіцяли громадянину США, що служить у ЗСУ, виготовити "лазерну зброю", що "осліплює" або навіть збиває дрони і ракети

Фото: Офіс генпрокурора

Двоє чоловіків видурили в американського волонтера понад $85 000 на лазерну зброю проти дронів, їм оголошено про підозру. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у липні 2023 року 74-річний киянин та його 59-річний спільник представилися керівниками підприємства з виготовлення зброї. Вони переконали американського добровольця зі Збройних Сил України, що можуть створити "лазерний пристрій", який "осліплює" або навіть збиває дрони і ракети.

Для переконливості чоловіки показали пристрій, який нібито пропалив крило "шахеда" з кількох метрів. Після цього військовий передав їм частинами понад 3,2 млн грн (еквівалент близько $85 000).

Правоохоронці зазначили, що підозрювані не мали ані технологій, ані наміру щось виготовляти, тому обіцяну "новітню зброю" військовий так і не отримав.

Потерпілий – громадянин США українського походження, волонтер і засновник школи підготовки військовослужбовців. Він із перших днів повномасштабного вторгнення добровільно служить у ЗСУ. Під час слідства йому вже відшкодовано $20 000, триває робота над поверненням усієї суми.

Затримані отримали підозру у шахрайстві, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану.