Прокуратура: Американскому добровольцу ВСУ обещали изготовить "лазерное оружие" за $85 000

Киевлянин и его сообщник пообещали гражданину США, служащему в ВСУ, изготовить "лазерное оружие", которое "ослепляет" или даже сбивает дроны и ракеты

Фото: Офис генпрокурора

Двое мужчин выманили у американского волонтера более $85 000 на лазерное оружие против дронов, им объявлено о подозрении. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, в июле 2023 года 74-летний киевлянин и его 59-летний сообщник представились руководителями предприятия по изготовлению оружия. Они убедили американского добровольца из Вооруженных Сил Украины, что могут создать "лазерное устройство", которое "ослепляет" или даже сбивает дроны и ракеты.

Для убедительности мужчины показали устройство, которое якобы прожгло крыло "шахеда" с нескольких метров. После этого военный передал им частями более 3,2 млн грн (эквивалент около $85 000).

Правоохранители отметили, что подозреваемые не имели ни технологий, ни намерения что-то производить, поэтому обещанное "новейшее оружие" военный так и не получил.

Пострадавший – гражданин США украинского происхождения, волонтер и основатель школы подготовки военнослужащих. Он с первых дней полномасштабного вторжения добровольно служит в ВСУ. В ходе следствия ему уже возмещено $20 000, продолжается работа над возвратом всей суммы.

Задержанные получили подозрение в мошенничестве, совершенном группой лиц в условиях военного положения.