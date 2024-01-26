Пропагандисти Sputnik розігнали "знищення SAMP-T в Україні". У Франції не підтвердили

Французи заявили, що Росія системно продовжує кампанії з дезінформації проти їхньої країни

ЗРК SAMP-T (Фото: скриншот з відео)

Російські пропагандисти розігнали інформацію про нібито знищення в Україні системи протиповітряної оборони SAMP-T. У Міністерстві оборони Франції не підтвердили подібні повідомлення, передає AрмiяInform.

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За словами французів, росіяни атакують країну фейками з початку великої війни – 24 січня пропагандистський ресурс Sputnik International заявив про знищення SAMP-T в Україні.

"Франція не підтверджує цю інформацію. Французькі компетентні державні служби виявили та стежать за скоординованим маневром Росії щодо поширення дезінформації проти Франції", — заявили в Міноборони країни.

Там нагадали, що нещодавно окупанти поширювали фейк про "знищення французьких найманців у Харкові".

У червні 2023 року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що SAMP-T стали на бойове чергування в Україні. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат не підтверджував це, сказавши, що йому "нічого про це не відомо".

У грудні 2022 року Україна звернулася до Франції з проханням щодо постачання системи ППО SAMP-T.

4 лютого 2023 року французький міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що Франція та Італія передадуть Україні SAMP-T навесні 2023 року.

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