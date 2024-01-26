Пропагандисты Sputnik разогнали "уничтожение SAMP-T в Украине". Во Франции не подтвердили

Французы заявили, что Россия системно продолжает кампании по дезинформации против их страны

ЗРК SAMP-T (Фото: скриншот с видео)

Российские пропагандисты разогнали информацию о якобы уничтожении в Украине системы противовоздушной обороны SAMP-T. В Министерстве обороны Франции не подтвердили подобные сообщения, передает AрмiяInform.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам французов, россияне атакуют страну фейками с начала большой войны — 24 января пропагандистский ресурс Sputnik International заявил об уничтожении SAMP-T в Украине.

"Франция не подтверждает эту информацию. Французские компетентные государственные службы выявили и следят за скоординированным маневром России по распространению дезинформации против Франции", — заявили в Минобороны страны.

Там напомнили, что недавно оккупанты распространяли фейк об "уничтожении французских наемников в Харькове".

В июне 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что SAMP-T стали на боевое дежурство в Украине. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не стал подтверждать это, сказав, что ему "ничего об этом не известно".

В декабре 2022 года Украина обратилась к Франции с просьбой о поставках системы ПВО SAMP-T.

4 февраля 2023 года французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция и Италия передадут Украине SAMP-T весной 2023 года.

Читайте также: Появилось видео пусковых контейнеров SAMP-T в Украине. ВСУ подтвердили, что ЗРК прибыл