Призов у Росії. Військовий експерт Мельник: Розглядав би як складову загальної мобілізації

У Росії стартував черговий весняний призов: з 1 квітня до 15 липня 2024 року на строкову службу до армії планують залучити 150 000 громадян

Кремль. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Особливості теперішнього призову на території Російської Федерації є збільшення кількості, а також певні зміни законодавства, які дозволяють сьогоднішнім призовникам за місяць стати контрактниками. Про це розповів у коментарі для LIGA.net військовий експерт Олексій Мельник із Центру Разумкова та акцентував, що зараз "розглядав би цей черговий призов як складову загальної мобілізації в Росії".

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Мельник зазначив, що у 2022 році, коли була так звана часткова мобілізація в Росії, ці два процеси – мобілізації та призов – "відбувались скоріше послідовно, а не паралельно".

"Зусилля були кинуті на набір мобілізованих, призов відтермінували. Цього разу, схоже, що російське керівництво вивчило попередній досвід і зробило висновки. Зараз я розглядав би цей черговий призов як складову загальної мобілізації в Росії", – додав він.

Мельник розповів, що у російського призову є дві особливості: збільшена кількість призовників, а також зміни у законодавстві.

"Були внесені зміни до російського законодавства, які дозволяють укладати контракт через місяць служби. Тобто сьогоднішні призовники потенційно через місяць можуть стати контрактниками", – пояснив він.

Водночас військовий експерт зауважив, що не можна з певністю казати, що всі 150 000 будуть відразу залучені в зоні бойових дій, але значна частина їх поповнить саме ряди бойових частин.

Він розповів, що для залучення до контрактників застосовуються різні методи: від обіцянок до залякування та обману. Водночас Мельник розповів, що навіть ті, хто не підпишуть цей контракт, все одно можуть бути спрямовані в прикордонні регіони Бєлгородської, Брянської та Курської областей.

"За їх рахунок можна буде вивільнити частину контрактників, яких з прикордоння перекинути в зону бойових дій", – пояснив військовий експерт.

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30 березня голова Луганської ОВА Лисогор сказав, що РФ розпочала так звану весняну хвилю "мобілізації" на окупованій території області – вона триватиме протягом квітня-липня.

1 квітня Представництво президента в Криму повідомило, що росіяни почали 19-ту незаконну призовну кампанію на півострові. З 2015 року окупанти в Криму призвали понад 44 000 осіб.

Військовий аналітик Павло Нарожний вважає, що росіяни можуть замінити контрактників строковиками та залучити їх до бойових дій на території України.

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