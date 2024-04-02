Військовий експерт Мельник: Припущення щодо напрямків наступу Росії може бути нагнітанням
22 березня у Запоріжжі - наслідки російської агресії. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Певною мірою, припущення щодо можливих напрямків російського наступу може бути нагнітанням, адже навряд чи Росія здатна перейти у масштабний наступ по всій лінії фронту. Таку думку в коментарі для LIGA.net висловив військовий експерт Олексій Мельник із Центру Разумкова.

Мельник стверджує, що Росія готується до наступу. На його думку, найімовірніше – йдеться про наступ на одному з оперативних напрямків.

"Тобто навряд чи Росія здатна перейти у масштабний наступ по всій лінії фронту. Але це очевидно, що на одній з ділянок буде така спроба прориву", – зауважив військовий експерт.

Він акцентував, що такі підготовчі дії не можуть залишитися непоміченими, адже у будь-якому разі там має бути аномальна концентрація ресурсів, людських, матеріальних, техніки. 

"І є, скажімо, надія, сподівання на те, що це не залишиться непомічним", – додав він.

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