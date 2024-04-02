Військовий експерт Мельник: Припущення щодо напрямків наступу Росії може бути нагнітанням

22 березня командувач Сухопутних військ Павлюк заявив, що РФ створює нове угруповання з понад 100 000 осіб для можливого наступу

22 березня у Запоріжжі - наслідки російської агресії. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Певною мірою, припущення щодо можливих напрямків російського наступу може бути нагнітанням, адже навряд чи Росія здатна перейти у масштабний наступ по всій лінії фронту. Таку думку в коментарі для LIGA.net висловив військовий експерт Олексій Мельник із Центру Разумкова.

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Мельник стверджує, що Росія готується до наступу. На його думку, найімовірніше – йдеться про наступ на одному з оперативних напрямків.

"Тобто навряд чи Росія здатна перейти у масштабний наступ по всій лінії фронту. Але це очевидно, що на одній з ділянок буде така спроба прориву", – зауважив військовий експерт.

Він акцентував, що такі підготовчі дії не можуть залишитися непоміченими, адже у будь-якому разі там має бути аномальна концентрація ресурсів, людських, матеріальних, техніки.

"І є, скажімо, надія, сподівання на те, що це не залишиться непомічним", – додав він.

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22 березня 2024 року командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання з понад 100 000 осіб для можливого наступу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стримати наступ російських окупантів узимку. Водночас він визнав, що ЗСУ не готові до великого російського наступу.

Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".

1 квітня начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що на сьогодні немає загрози наступу російської армії на Київ із півночі.

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