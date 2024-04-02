Военный эксперт Мельник: Догадки о направлениях наступления России могут быть нагнетанием

22 марта командующий Сухопутными войсками Павлюк заявил, что РФ создает новую группировку из более 100 000 человек для возможного наступления

22 марта в Запорожье – последствия российской агрессии. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В определенной степени, предположения о возможных направлениях российского наступления – может быть нагнетанием, ведь вряд ли Россия способна перейти в масштабное наступление по всей линии фронта. Такое мнение в комментарии для LIGA.net высказал военный эксперт Алексей Мельник из Центра Разумкова.

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Мельник утверждает, что Россия готовится к наступлению. По его мнению, вероятнее всего – речь идет о наступлении на одном из оперативных направлений.

"То есть вряд ли Россия способна перейти в масштабное наступление по всей линии фронта. Но это очевидно, что на одном из участков будет такая попытка прорыва", – отметил военный эксперт.

Он акцентировал, что такие подготовительные действия – не могут остаться незамеченными, ведь в любом случае там должна быть аномальная концентрация ресурсов, человеческих, материальных, техники.

"И есть, скажем, надежда, надежда на то, что это не останется незамеченным", – добавил он.

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22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более 100 000 человек для возможного наступления.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление российских оккупантов зимой. В то же время, он признал, что ВСУ не готовы к большому российскому наступлению.

Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".

1 апреля начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что на сегодня нет угрозы наступления российской армии на Киев с севера.

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