Военный эксперт Мельник: Догадки о направлениях наступления России могут быть нагнетанием
В определенной степени, предположения о возможных направлениях российского наступления – может быть нагнетанием, ведь вряд ли Россия способна перейти в масштабное наступление по всей линии фронта. Такое мнение в комментарии для LIGA.net высказал военный эксперт Алексей Мельник из Центра Разумкова.
Мельник утверждает, что Россия готовится к наступлению. По его мнению, вероятнее всего – речь идет о наступлении на одном из оперативных направлений.
"То есть вряд ли Россия способна перейти в масштабное наступление по всей линии фронта. Но это очевидно, что на одном из участков будет такая попытка прорыва", – отметил военный эксперт.
Он акцентировал, что такие подготовительные действия – не могут остаться незамеченными, ведь в любом случае там должна быть аномальная концентрация ресурсов, человеческих, материальных, техники.
"И есть, скажем, надежда, надежда на то, что это не останется незамеченным", – добавил он.
Читайте также: Терехов о возможном наступлении России на Харьков: Важно – как мы будем давать отпор
- 22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более 100 000 человек для возможного наступления.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление российских оккупантов зимой. В то же время, он признал, что ВСУ не готовы к большому российскому наступлению.
- Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".
- 1 апреля начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что на сегодня нет угрозы наступления российской армии на Киев с севера.
Читайте также: "Будет попытка прорыва". Россия начинает призыв 150 000 срочников. Что это значит