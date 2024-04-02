Военный эксперт Мельник: Догадки о направлениях наступления России могут быть нагнетанием
22 марта в Запорожье – последствия российской агрессии. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В определенной степени, предположения о возможных направлениях российского наступления – может быть нагнетанием, ведь вряд ли Россия способна перейти в масштабное наступление по всей линии фронта. Такое мнение в комментарии для LIGA.net высказал военный эксперт Алексей Мельник из Центра Разумкова.

Мельник утверждает, что Россия готовится к наступлению. По его мнению, вероятнее всего – речь идет о наступлении на одном из оперативных направлений.

"То есть вряд ли Россия способна перейти в масштабное наступление по всей линии фронта. Но это очевидно, что на одном из участков будет такая попытка прорыва", – отметил военный эксперт.

Он акцентировал, что такие подготовительные действия – не могут остаться незамеченными, ведь в любом случае там должна быть аномальная концентрация ресурсов, человеческих, материальных, техники.

"И есть, скажем, надежда, надежда на то, что это не останется незамеченным", – добавил он.

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  • 22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более 100 000 человек для возможного наступления.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление российских оккупантов зимой. В то же время, он признал, что ВСУ не готовы к большому российскому наступлению.
  • Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".
  • 1 апреля начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что на сегодня нет угрозы наступления российской армии на Киев с севера.

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